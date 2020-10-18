Тренер "Ростова" - о 3:0 с "Ахматом": счет не по игре, грозненцы играли лучше нас

Тренер "Ростова" Виталий Кафанов подвел итоги матча с "Ахматом" (3:0) в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Очень тяжелая игра. Это первый раз, когда мы выиграли у грозненцев с крупным счетом. Они играли лучше нас. Здесь счет не по игре, можно так сказать, потому что они были лучше. Здесь надо отдать должное нашим ребятам. Бывают такие игры, когда надо потерпеть. Мы дотерпели и забили два мяча в концовке", — сказал Кафанов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Напомним, что "Ростов" забил "Ахмату" три безответных гола, два из которых — уже в компенсированное время. Грозненцы же не смогли реализовать пенальти в концовке первого тайма. Удар Георгия Мелкадзе с точки парировал голкипер ростовчан Сергей Песьяков.

"Ростов" после 11-и туров имеет в своем активе 20 очков и занимает 5-е место в чемпионате России. "Ахмат" расположился на 10-й строчке с 14-ю очками.

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Теги: Кафанов Ростов Ахмат
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