"Малкому требуется еще дней десять на восстановление от травмы", - сказал Гарсия.
Ранее главный "Зенита" Сергей Семак сообщил, что бразильца будет дополнительно обследовано.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Малком в составе "Зенита" провел 10 матчей и забил 1 мяч.
Источник: Sport24
Стало известно, когда восстановится Малком
Агент полузащитника "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия рассказал о сроках восстановления своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
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