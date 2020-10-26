Гендиректор "Ротора" - о судьях: они слишком много ошибаются в пользу наших "больших" соперников

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский поделился мнением о работе судей на матчах волгоградской команды с лидерами чемпионата России.

Фото: ФК "Ротор"