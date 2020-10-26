Гендиректор "Ротора" - о судьях: они слишком много ошибаются в пользу наших "больших" соперников

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский поделился мнением о работе судей на матчах волгоградской команды с лидерами чемпионата России.
Фото: ФК "Ротор"
"К сожалению, с самого начала чемпионата в наших матчах с "большими" командами судьи слишком много ошибаются в пользу наших соперников. В матче с "Зенитом" был спорный офсайд Дзюбы, а в матче со "Спартаком" в ЭСК признали ошибочность решения о назначении пенальти в наши ворота. Вот и по субботней игре с "Локомотивом" у нас есть вопросы", - передает слова Рекечинского Sport24.

Напомним, что сегодня, 26 октября, появилась информация, что "Ротор" направил жалобу в РФС на судейство в матче 12-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:2). Обслуживал данную встречу Сергей Иванов.

Волгоградский клуб после 12-и туров имеет в своем активе 6 очков и занимает 15-е место в Российской Премьер-Лиге.

1 октября в рамках 13-го тура чемпионата России "Ротор" на своем поле будет принимать московский ЦСКА. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по Москве.

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Теги: Ротор Рекечинский
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