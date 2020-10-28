На центральную встречу тура между "Спартаком" и "Ростовом" главным арбитром назначен Виталий Мешков.
Отметим, что Сергей Карасёв восстановился после коронавирусной инфекции и возвращается к работе.
Источник: пресс-служба РФС
Мешков обслужит игру "Спартак" - "Ростов" и другие судейские назначения на матчи 13-го тура РПЛ
Стали известны судейские бригады на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!