"Уйдет и уйдет. Я вообще не заметил, что пришел Кашшаи и что-то сделал или улучшил в российском судействе.
Раньше был Егоров, ему можно было позвонить и переговорить. А Кашшаи я видел только один раз на финале Кубка и все", - заявил Иванов.
Напомним, Виктор Кашшаи в начале этого года сменил на посту руководителя департамента судейства РФС Александра Егорова.
Сегодня появилась информация, что Кашшаи может покинуть свой пост в конце 2020 года. По информации источника, его может сменить как российский, так и иностранный специалист. Контракт Кашшаи заканчивается в следующем году.
Источник: Спорт-экспресс
Президент "Урала": я вообще не заметил, что пришел Кашшаи и что-то улучшил
Президент "Урала" Григорий Иванов высказал свое мнение о возможной отставке главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.
Фото: ФК "Урал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!