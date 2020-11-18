Об этом в беседе с корреспондентом "Чемпионата" заявил член комитета по этике РФС Андрей Созин.
Напомним, Владимир Хашиг после матча с "красно-белыми" сказал, что победить москвичам помогли "предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова".
Спорными моментами в матче, который закончился со счетом 3:1 в пользу "Спартака" был первый засчитанный гол москвичей и отмененный второй гол "быков".
Впоследствии сообщалось, что Безбородов и Левников отстранены от судейства. А гол Эсекьеля Понсе экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочно засчитанным.
Гендиректор "Краснодара" наказан за высказывание про судейство после матча со "Спартаком"
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг получил штраф в размере 100 тысяч рублей.
Фото: ФК "Краснодар"
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