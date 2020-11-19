"За Алексом давно следят клубы Премьер-лиги, так что для нас это не новость. Мы находимся в контакте с некоторыми клубами, но на данном этапе говорить о конкретных предложениях преждевременно" - сказал агент.
Напомним, что ранее появилась информация об интересе к Кралу со стороны нескольких клубов чемпионата Англии. Сообщается, что трансферная стоимость чешского футболиста оценивается в 30 миллионов фунтов.
Источник: Daily Mirror
Агент Крала: мы находимся в контакте с некоторыми клубами АПЛ
Агент Кароль Кисель, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Алекса Крала, прокомментировал информация об интересе к игроку со стороны клубов АПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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