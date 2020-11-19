Агент Крала: мы находимся в контакте с некоторыми клубами АПЛ

Агент Кароль Кисель, представляющий интересы полузащитника " Спартака " Алекса Крала, прокомментировал информация об интересе к игроку со стороны клубов АПЛ.

Фото: ФК "Спартак"

"За Алексом давно следят клубы Премьер-лиги, так что для нас это не новость. Мы находимся в контакте с некоторыми клубами, но на данном этапе говорить о конкретных предложениях преждевременно" - сказал агент.



Напомним, что ранее появилась информация об интересе к Кралу со стороны нескольких клубов чемпионата Англии. Сообщается, что трансферная стоимость чешского футболиста оценивается в 30 миллионов фунтов.



Источник: Daily Mirror