"Вендел не по годам зрел, его совсем не случайно вызывают в национальную сборную Бразилии. Уверен, что он еще принесет много радости зенитовской торсиде.
Вендел как раз из тех, кто делает разницу. Вот увидите – бразилец скоро раскроется в России", - приводит слова португальца Sportbox.ru.
Данни знает Вендела по его выступлениям за лиссабонский Спортинг, откуда бразилец и перешел в "Зенит" в минувшее летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний хавбек принял участие в 3-х встречах и результативными действиями не отметился.
Данни: Вендел скоро раскроется в России, вот увидите
Бывший игрок "Зенита" и московского "Динамо" Мигел Данни высказался о перспективах бразильского полузащитника Вендела в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
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