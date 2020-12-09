"Контракт Михи заканчивается летом. "Сочи" еще не выходил с желанием продлить, но по Мевле есть много предложений из Европы", - сказал Новиков.
30-летний словенец перешел в "Сочи" из "Зенита" в сентябре прошлого года. Ранее он также выступал за "Горицу", "Лозанну", "Бней-Сахнин", бухарестское "Динамо" и "Ростов".
В текущем сезоне РПЛ Мевля в составе "Сочи" провел 17 матчей и забил 3 мяча.
Источник: Sport24
Агент: Мевля имеет много предложений из Европы
Агент защитника "Сочи" Михи Мевли Евгений Новиков рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других клубов.
Фото: eurosport
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