Прядкин - о реформе РПЛ: схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин предложил свой вариант реформирования лиги.
Фото: РПЛ
"Я сторонник увеличения количества топовых матчей категории. То есть той схемы, при которой клубы разбиты на группы по 12. Я в свое время уже заявлял, что надо сократиться. Я это сказал, и меня тут же начали критиковать: у нас большая страна и так далее.

Схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна: увеличение количества топовых матчей влечет за собой рост рейтингов и выручки", - заявил Прядкин.

Сейчас в Российской Премьер-лиге играют 16 команд. Матчи проходят в два круга, итого за сезон все клубы проводят по 30 матчей. Две худшие команды вылетают в ФНЛ напрямую, клубы, занявшие 13-е и 14-е место играют стыковые матчи с командами из Футбольной национальной лиги.

В последнее время звучат разные мнения о реформе структуры РПЛ. Один эксперты выступают за увеличение команд в лиге, другие - за сокращение количества участников.

Сергей Прядкин возглавляет РПЛ с 2007 года.

Источник: Sports.ru

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Теги: Прядкин РПЛ
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