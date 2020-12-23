"Я к Семину хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем. С ним тоже непросто работать.
У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок", - заявил Коломейцев.
Александр Коломейцев выступал за "Локомотив" с 2015 по 2020 год. В московскую команду он пришел из пермского "Амкара". За все время выступлений за "железнодорожников" он провел 104 матча, забил 7 мячей и и отдал восемь результативных передач.
На сегодняшний момент Коломейцев находится без клуба.
Юрий Семин несколько раз становился главным тренером "Локомотива". В свой последний заход он привел команду к чемпионству в 2018 году.
Источник: Sport24
Коломейцев: у Семина есть ставка на определенных игроков
Бывший футболист "Локомотива" Александр Коломейцев вспомнил совместную работу с Юрием Семиным в московской команде.
Фото: "Getty Images"
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