"На данный момент Денниса хотят во многих клубах, но пока ничего официального мы не имеем", - приводит слова агента "Спорт-экспресс".
Ранее стало известно, что помимо сине-бело-голубых за 22-летним румыном следят "Фенербахче", "Парма", "Рома", "Севилья", "Фейеноорд", "Аталанта" и "Шеффилд Юнайтед". Ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мана в 6,5 млн евро.
Напомним, что в декабре также сообщалось об интересе "Краснодара" к игроку.
Агент Мана прокомментировал информацию об интересе "Зенита"
Анамария Продан, агент нападающего "Стяуа" Денниса Мана, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Стяуа"
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