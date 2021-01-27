Спортдиректор "Тамбова" Худяков: Оганесян еще может войти в клуб и начать вкладывать деньги

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о переговорах с Валерием Оганесяном, который подал в отставку с поста президента клуба, не успев официально вступить в должность.

Фото: ФК "Тамбов"