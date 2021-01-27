- Что сподвигло на быструю отставку нового президента клуба Валерия Оганесяна? Я скажу так: до сих пор по нему ведутся переговоры. Его будущее в клубе ещё остается реальным. Мы обсуждаем с ним проект, он рассматривает вариант, чтобы войти в клуб и начать вкладывать деньги, чтобы выпрямить ситуацию. Переговоры ведутся. Но мы находимся в режиме ожидания, - цитирует Худякова News.ru.
16 января 2021 года стало известно, что новым президентом "Тамбова" стал Валерий Оганесян, ранее работавший футбольным агентом и занимавший должность президента футбольного клуба "Арарат-Москва". Однако уже 22 января появилась информация, что Оганесян покинул клуб. Как оказалось, он даже не успел официально занять пост президента - об этом только была устная договоренность. 26 января стало известно, что РФС запретил "Тамбову" регистрировать новичков из-за задолженностей по зарплате перед футболистами.
Спортдиректор "Тамбова" Худяков: Оганесян еще может войти в клуб и начать вкладывать деньги
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о переговорах с Валерием Оганесяном, который подал в отставку с поста президента клуба, не успев официально вступить в должность.
Фото: ФК "Тамбов"
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