- Удивлен ли, что Смолов и Кокорин сейчас далеки от статуса лучших? Да, немного странно получается. Смолов был топовым в "Краснодаре". А потом ушел в "Локо", и его результативность почему-то резко упала. Кокорин после тюрьмы хорошо заиграл в "Сочи", затем травмировался в "Спартаке"… Сейчас Дзюба отличный форвард. Я бы еще назвал Берга и Луценко, они хорошо себя проявили. Вообще, каждый сезон в России появляются новые нападающие, это хорошо, - передает слова Вандерсона ВсеПроСпорт.ру.
31-летний нападающий Федор Смолов после перехода в "Краснодар" в июле 2015 года в течение трех сезонов подряд забивал в РПЛ более 10 голов - в первом из них на его счету 20 голов и 9 результативных передач, во втором - 18 забитых мячей, в третьем - 14 голов и 6 результативных передач соответственно. В августе 2018 года форвард перешел в "Локомотив", и в чемпионате России 2018/2019 забил 7 голов при 3 результативных пасах. В сезоне 2019/2020 Смолов забил 3 гола и отдал 3 ассиста в осенней части РПЛ и отметился 2 забитыми мячами в испанской Ла Лиге, выступая в аренде до конца сезона за "Сельту".
Вандерсон: странно, что Смолов и Кокорин сейчас далеки от статуса лучших
Бывший форвард "Краснодара" Вандерсон, выступавший за "быков" с 2012 по 2017 год, высказал мнение о нападающих Российской премьер-лиги.
Фото: РИА Новости
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