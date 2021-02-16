Вандерсон: странно, что Смолов и Кокорин сейчас далеки от статуса лучших

Бывший форвард "Краснодара" Вандерсон, выступавший за "быков" с 2012 по 2017 год, высказал мнение о нападающих Российской премьер-лиги.

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