Прядкин: деньги, которые РПЛ выплатит "Тамбову", пойдут на погашение задолженности по зарплате

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию в "Тамбове".
Фото: РПЛ
"Что касается "Тамбова", то дорожная карта выполняется. Деньги, которые выделили клубы РПЛ в части выплат по итогам завершения сезона, будут выплачены раньше срока. Мы на постоянной связи с руководством клуба. Как только они будут готовы принять средства - а это связано с выполнением дорожной карты, - так они и будут переведены. Клубу удалось договориться с игроками. Средства, которые выплатим мы, пойдут на погашение задолженности по зарплатам. Деньги будут выделены исключительно на это", - заявил Прядкин.

Напомним, в "Тамбове" сложная финансовая ситуация. В клубе есть задолженность по заработным платам перед игроками. По этой причине группа игроков тамбовской команды бойкотировала несколько матчей первой части сезона в РПЛ.

Для того, чтобы сохранить "Тамбов" на вторую половину сезона 2020/2021 на общем собрании РПЛ было принято решение, что клуб получит досрочно денежные средства, которые лига должна выплатить по итогам сезона. Тамбовчане арендовали несколько игроков из других команд РПЛ и подписывают контракты со свободными агентами.

26 февраля "Тамбов" проведет домашний матч 20-го тура РПЛ против "Ротора". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Прядкин Тамбов
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