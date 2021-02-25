"Что касается "Тамбова", то дорожная карта выполняется. Деньги, которые выделили клубы РПЛ в части выплат по итогам завершения сезона, будут выплачены раньше срока. Мы на постоянной связи с руководством клуба. Как только они будут готовы принять средства - а это связано с выполнением дорожной карты, - так они и будут переведены. Клубу удалось договориться с игроками. Средства, которые выплатим мы, пойдут на погашение задолженности по зарплатам. Деньги будут выделены исключительно на это", - заявил Прядкин.
Напомним, в "Тамбове" сложная финансовая ситуация. В клубе есть задолженность по заработным платам перед игроками. По этой причине группа игроков тамбовской команды бойкотировала несколько матчей первой части сезона в РПЛ.
Для того, чтобы сохранить "Тамбов" на вторую половину сезона 2020/2021 на общем собрании РПЛ было принято решение, что клуб получит досрочно денежные средства, которые лига должна выплатить по итогам сезона. Тамбовчане арендовали несколько игроков из других команд РПЛ и подписывают контракты со свободными агентами.
26 февраля "Тамбов" проведет домашний матч 20-го тура РПЛ против "Ротора". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Прядкин: деньги, которые РПЛ выплатит "Тамбову", пойдут на погашение задолженности по зарплате
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию в "Тамбове".
Фото: РПЛ
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