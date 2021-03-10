- Комментаторам проводят семинары, объясняют тонкости работы VAR, правила игры рукой, рассказывают новшества, трактовки. Иногда смотришь телевизор и удивляешься, что на ровном месте комментатор поджигает тему, которая выеденного яйца не стоит. Затем эту тему подхватывают другие журналисты и получается такой большой ком, - цитирует Вилкова "Чемпионат".
Арбитр Российской премьер-лиги Михаил Вилков был отстранен от работы на матчах РПЛ на несколько месяцев после инцидента, произошедшего в матче 11 тура чемпионата России "Краснодар" - "Рубин" (3:1). После спорного момента в штрафной площади "Рубина" он дал свисток к возобновлению игры, но затем остановил ее и обратился к видеопросмотру, что прямо запрещает регламент применения системы ВАР.
Вилков: телекомментаторам проводят семинары, объясняют трактовки. А они поджигают темы на ровном месте
Арбитр Михаил Вилков раскритиковал работу телекомментаторов футбольных матчей в части объяснения моментов по судейству.
Фото: РПЛ
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