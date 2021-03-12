"Планирую ли я продлевать контракт? Ну да, почему нет? Сейчас сделали новое предложение, идет стадия переговоров. Не можем сказать сейчас, попадем мы в Лигу Европы или нет. Таблица плотная и наверху, и внизу. Мы играем в свое удовольствие и выкладываемся в каждом матче. Это приносит свои плоды. На таблицу мы не смотрим. Там уже много кто мог и вылететь, и стать чемпионом, а в последнем туре проигрывал. Нельзя сказать, что это благодаря Мирзову, или мне, или еще кому-то. Вся команда выкладывается. Будем и дальше бороться", - сказал Глушаков.
Денис Глушаков стал игроком "Химок" в октябре прошлого года. Он пришел в подмосковный клуб на правах свободного агента. За эту команду он провел 14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
Контракт Глушакова с "Химками" заканчивается 30 июня 2021 года.
В России он также играл за "Ахмат", "Спартак" и "Локомотив". Вместе с "красно-белыми" он выиграл чемпионский титул и Суперкубок России в 2017 году.
В составе сборной России он провел 57 матчей, в которых забил 5 голов.
Источник: "СЭ"
Глушаков: планирую ли я продлевать контракт с "Химками"? Ну да, почему нет?
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о том, ведет ли он переговоры с командой о новом контракте.
Фото: РПЛ
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