"А что им остается делать?" Уткин - о подозрении игроков "Тамбова" в ставках

Блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что два футболиста "Тамбова" подозреваются в игре на ставках.



Ранее стало известно, что два игрока "Тамбова" подозреваются в ставках на игры собственной команды. Сведения об этом в Российский Футбольный Союз поступили от букмекеров. Отмечается, что речь идет о матчах тамбовчан с "Краснодаром" (0:4) и "Сочи" (0:5). Футболисты были приглашены в РФС для разбирательств.



Напомним, что "Тамбов" испытывает финансовые трудности. "Волки" были на грани снятия с чемпионата России. По итогам 23-х туров тамбовчане располагаются на последней 16-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 13 зачетных баллов.



Источник: телеграм-канал Василия Уткина