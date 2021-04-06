- Считаю Малкома украшением чемпионата России. Быстрый и очень техничный игрок.
Если говорить о золотой гонке в целом, то да, "Спартак" продолжает наступать на пятки, но не особо в него верю как в преследователя. Он не очень стабилен.
Кого еще, кроме Малкома, могу выделить? Если о россиянах говорить, то это, безусловно, Артем Дзюба. Очень харизматичный игрок! Очень мне нравится, - приводит слова Галлямова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Малком принял участие в 16-и матчах, отличившись в них одним голом и одной результативной передачей.
32-летний Дзюба в текущем розыгрыше чемпионата России провел 22 игры, в которых отметился 13-ю забитыми мячами и 5-ю ассистами.
"Зенит" по итогам 24-х туров РПЛ единолично возглавляет турнирную таблицу. Преимущество сине-бело-голубых над идущим вторым "Спартаком" составляет 4 очка.
"Зенит" 13 раз пробил в каркас ворот в нынешнем сезоне - больше всех в РПЛ
https://www.rusfootball.info/pliga/1146640153-radimov-zenitu-prishlos-potruditsya-himki-deystvitelno-ochen-krepkaya-komanda.html
Фигурист Галлямов: считаю Малкома украшением РПЛ. Дзюба – очень харизматичный игрок
Чемпион мира по фигурному катанию-2021 Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился мнением об игре петербургского "Зенита".
Фото: РПЛ
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