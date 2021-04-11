Мостовой отметил игру форвардов "Локомотива" Федора Смолова и Франсуа Камано, забивших по голу в матче со "Спартаком". Также он высоко оценил действия вратаря "Локо" Гильерме. Кроме того, Мостовой заявил, что у него нет претензий по судейству в прошедшей игре.
"Смолов, Камано — сегодня красавцы. Многое решили. Однако никто не прогнозировал, что произойдет удаление, тоже сыграло свою роль. Но Камано отдал прекрасный пас, тут ничего не сделаешь. Второй гол на совести Максименко, абсолютно вратарский мяч. Во втором тайме "Спартак" играл не хуже даже в меньшинстве. Кто не смотрел первый тайм, могли подумать, что играют в равных составах. "Локо" немного подсел, придумывали сложные решения в простых моментах.
Судейство на 4+. У меня никаких претензий, никаких рук там не было. Гильерме выдал фантастический матч. Все моменты, которые были у соперника, он решил и предотвратил", - сказал Мостовой.
Отметим, что, победив "Спартак", "Локомотив" набрал 46 очков и по-прежнему пребывает на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" идет вторым, имея в активе 47 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате с 54 баллами в запасе.
Источник: Чемпионат
Пономарев: у "Локомотива" получилось все, потому что "Спартак" дал ему такую возможность
Червиченко: Николич переиграл Тедеско
"Спартак" подаст протест на судейство в игре с "Локомотивом"
Мостовой - о судействе в московском дерби: на четыре с плюсом. У меня нет претензий, никаких рук там не было
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0).
Фото: "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!