СМИ: вероятно, Вилков не будет допущен к судейству в сезоне-2021/22

Вилков провел 175 матчей чемпионата России с момента своего дебюта в 2010 году. Однако велика вероятность, что нижегородский арбитр не будет допущен к судейству в следующем сезоне.
Ранее Вилков уже отстранялся от матчей РПЛ из-за ошибок. В прошлом сезоне Михаил выводился из списка судей Премьер-лиги до конца года после матча 11-го тура между "Краснодаром" и "Рубином".
До 2019 года Вилков являлся арбитром ФИФА.
Источник: "СЭ".
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По информации источника, арбитр Михаил Вилков может завершить карьеру после матча 26-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Ростовом" (4:1).
Фото: РПЛ
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