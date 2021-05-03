Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кайо может покинуть "Краснодар" в летнее трансферное окно. Отмечалось, что игроком недоволен наставник "быков" Виктор Гончаренко.
Агент Кайо заявил, что данные о предстоящем уходе игрока из "Краснодара" не соответствуют действительности.
"Пока эта информация не соответствует действительности. Возможно, клуб скоро передумает, но на сегодняшний день, уверяю вас, что это не так. Недоволен ли им Гончаренко? Я не знаю", - заявил агент.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 25-летний Кайо провел за "Краснодар" 22 матча и не отличился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Кайо летом покинет "Краснодар", игроком недоволен главный тренер Гончаренко
Агент Кайо прокомментировал информацию о предстоящем уходе игрока из "Краснодара"
Нето Хеновес, агент защитника "Краснодара" Кайо, высказался об информации, согласно которой игрок вскоре сменит клуб.
Фото: "Краснодар"
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