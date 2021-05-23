"Я про себя вообще ничего не знаю. Не слышал ничего про интерес из Серии А. Не интересуюсь. Моя задача играть, остальное решают клуб и агент.
Конечно, есть амбиции перейти в Европу. Но это оставлю для себя", - приводит слова Дивеева Sport24.
Напомним, что Игорь перешел в ЦСКА из "Уфы" летом 2019-го. Трансфер обошелся армейскому клубу в 1,5 млн евро. Контракт 21-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.
В минувшем сезоне Дивеев в составе ЦСКА провел 32 матча во всех турнирах, отличившись в них двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
Дивеев прокомментировал информацию об интересе со стороны "Болоньи"
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев заявил, что не слышал об интересе к себе со стороны итальянской "Болоньи".
Фото: ПФК ЦСКА
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