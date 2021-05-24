По информации источника, футболистом интересуются "Локомотив" и "Краснодар".
Отмечается, что 22-летний защитник, вызывавшийся в молодежную сборную Польши, принадлежит польскому клубу "Гурник", однако точно покинет команду в летнее трансферное окно.
За Вишневским также следят немецкие клубы. Вместе с тем сам игрок хотел бы продолжить карьеру в России.
Вишневски выступает за "Гурник" с 2018 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Польши он провел 29 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Локомотив" и "Краснодар" претендуют на защитника молодежной сборной Польши
Центральный защитник Пшемыслав Вишневски попал в сферу интересов клубов российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
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