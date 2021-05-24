СМИ: "Локомотив" и "Краснодар" претендуют на защитника молодежной сборной Польши

Центральный защитник Пшемыслав Вишневски попал в сферу интересов клубов российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
По информации источника, футболистом интересуются "Локомотив" и "Краснодар".

Отмечается, что 22-летний защитник, вызывавшийся в молодежную сборную Польши, принадлежит польскому клубу "Гурник", однако точно покинет команду в летнее трансферное окно.

За Вишневским также следят немецкие клубы. Вместе с тем сам игрок хотел бы продолжить карьеру в России.

Вишневски выступает за "Гурник" с 2018 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Польши он провел 29 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: Чемпионат

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Теги: Российские трансферы Локомотив Краснодар
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