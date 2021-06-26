Источник: "Зенит" интересуется защитником сборной Норвегии Айером

Центральный защитник "Селтика" Кристоффер Айер попал в сферу интересов "Зенита".
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, 23-летний защитник находится в списках селекционной службы "Зенита", но пока клуб не вступал в переговоры с "Селтиком" по возможному трансферу.

Отмечается, что главным претендентом на Айера является "Норвич", который готов предложить за футболиста 12 млн евро. Также Кристоффером интересуется немецкий "Байер".

Защитник Кристоффер Айер в минувшем сезоне провел за "Селтик" 31 матч в чемпионате Шотландии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт норвежца рассчитан до 31 мая 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.

За сборную Норвегии Айер провел 23 матча, дебютировал он в национальной команде в марте 2018 года.

Источник: Eurostavka

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Теги: Зенит Селтик Российские трансферы
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