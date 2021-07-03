- Могу ли внести ясность по Клаудинью и Влашичу? И один, и второй очень хорошие игроки, но у нас сейчас полный комплект иностранцев. Если по каким-то причинам легионеры будут уходить, то тогда мы и начнем рассматривать на эти позиции других. Однако на сегодняшний день никаких движений нет, - передает слова Семака Bobsoccer.
Ранее появлялась информация об интересе петербургского "Зенита" к атакующему полузащитнику ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашичу. Футболист принял участие в Чемпионате Европы-2020 в составе своей национальной команды и забил 1 гол в 4 сыгранных матчах. Сборная Хорватии с Влашичем дошла до 1/8 финала Евро-2020, где уступила сборной Испании в дополнительное время со счетом 3:5.
Семак: Влашич и Клаудинью? У нас полный комплект иностранцев
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о возможном приобретении хавбека ЦСКА Николы Влашича или бразильского полузащитника Клаудинью.
Фото: Reuters
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