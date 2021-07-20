По информации источника, 26-летний малиец находится в сфере интересов "Краснодара". Майга является капитаном "Велеса", который выступает в Футбольной национальной лиге. В текущем сезоне Мамаду играет в центре обороны с Евгением Макеевым, однако номинально он – опорник. Сообщается, что Майга будет выступать за "Велес" до зимы, а потом может сменить клубную прописку.
Футболист переехал в Россию в 2017 году и получает паспорт РФ. В настоящее время Майга в процессе подачи документов на получение российского гражданства. Также Мамаду женат на русской девушке.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: капитан "Велеса" Майга, который получает российский паспорт, интересен "Краснодару"
Опорный полузащитник "Велеса" Мамаду Майга может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Велес"
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