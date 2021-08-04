Напомним, что 16-летний Пиняев дебютировал в элитном дивизионе в игре второго тура со "Спартаком". В этой встрече "Крылья" уступили с минимальным счетом.
Пиняев сообщил, что спокойно отнесся к своем дебюту в РПЛ. При этом он заявил, что хотел сыграть свой первый матч в Премьер-Лиге именно против "Спартака".
"Ничего особенного в этом нет, и дебют мне не снился. Я понимал, что рано или поздно он случится, оставалось только понять, когда. Правда, были ощущения (и желания), что в первом матче сыграю именно против "Спартака" — ведь свою дебютную игру в профессиональном футболе я провел со "Спартаком-2", - сказал Пиняев.
Источник: Чемпионат
Пиняев: есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать - тем лучше
Пиняев: были ощущения и желания, что в дебютном матче в РПЛ сыграю именно против "Спартака"
Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев высказался о своем дебюте в РПЛ.
Фото: "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!