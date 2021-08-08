"В РПЛ можете меня не ждать, а вот в АПЛ - ждите. Это все мои новости по поводу моей будущей карьеры", - приводит слова Погребняка Sport24.
Напомним, в период с 2012 по 2015 год российский нападающий защищал цвета английских клубов "Фулхэм" и "Рединг". Всего на его счету в АПЛ 41 матч, в которых он отличился 11 забитыми мячами.
Последним клубом Погребняка был екатеринбургский "Урал", который он покинул по окончании сезона-2020/21.
Погребняк - о своем будущем: в РПЛ можете меня не ждать, а вот в АПЛ - ждите
Экс-форвард национальной сборной России Павел Погребняк анонсировал свое возвращение в чемпионат Англии.
Фото: ФК "Урал"
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