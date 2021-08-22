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Кержаков - о матче с "Ростовом": это была ничейная игра, но мы допустили чуть больше ошибок, чем соперник

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков высказался о матче пятого тура РПЛ с "Ростовом" (1:2).
Фото: РПЛ
"Матч получился, наверное, не совсем интересным для болельщиков. Не было обилия голевых моментов у каждой из команд. К сожалению, череда мелких невынужденных ошибок привела к тому, что мы пропустили второй гол. Потом нам уже не хватило времени, чтобы отыграться. Да и вряд ли, по такой игре, мы могли забить еще. В защите играли неплохо, хотя быстро растеряли преимущество в счете. Скорее всего, это была ничейная игра. Хотя побеждает тот, кто меньше ошибается. К сожалению, мы допустили чуть больше ошибок, чем соперник", - сказал Кержаков.

Отметим, что "Нижний Новгород", набрав семь очков, расположился на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" пребывает на 13-м месте с четырьмя очками в активе.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Кержаков А Нижний Новгород
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