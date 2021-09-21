Генич высказался о ситуации с поиском спортивного директора для "Спартака"

Генич, в частности, заявил, что "Спартак" точно назначит иностранца на пост спортивного директора.
"Думаю, [по новому спортивному директору] точно будет иностранный вектор. Однако предугадать, как принимаются решения в "Спартаке" и как команда будет жить дальше - практически нереально.
За всё то время, которое Федун, как выясняется, с Заремой работают в "Спартаке", мы видим, как часто меняются менеджеры, тренеры, приближенные: кто-то хочет быстренько напилить денег, кто-то хочет что-то урвать. Или, наоборот, приходят люди, влюбленные в "Спартак", но не до конца профессионалы", - сказал Генич.
Напомним, что минувшим летом пост спортивного директора "Спартака" покинул Дмитрий Попов. Он принял решение оставить свою должность после конфликта с Заремой Салиховой - спутницей владельца клуба Леонида Федуна.
Накануне "Спартак" потерпел поражение от ЦСКА в поединке восьмого тура чемпионата России (0:1). После этой встречи "красно-белые" опустились на девятое место в турнирной таблице чемпионата. В их запасе 10 очков. ЦСКА поднялся на седьмое место в таблице (13 очков).
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Коммент.Шоу"