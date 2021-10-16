Отметим, что сегодня, 16 октября, "Зенит" уступил на выезде "Арсеналу" со счетом 1:2 в матче 11-го тура РПЛ. Это поражение стало вторым кряду в чемпионате для петербуржцев - в 10-м туре они проиграли "Сочи" (1:2).
Широков после игры с "Арсеналом" отметил, что не видит предпосылок к уходу Сергея Семака с поста главного тренера "Зенита".
"Мое отношение к Семаку? Великолепный тренер и человек. Предпосылок к его уходу нет. C чего вдруг? Вы знаете, как они сыграют с "Ювентусом"? Ну, проиграли они два раза, дальше-то что? Со всеми командами так бывает. Может, они выиграют следующие два матча", - сказал Широков.
Источник: РБ Спорт
Семак прокомментировал поражение "Зенита" от "Арсенала"
Широков: Семак - великолепный тренер и человек. Предпосылок к его уходу из "Зенита" нет
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков отреагировал на поражение петербургской команды в матче с "Арсеналом".
Фото: "Зенит"