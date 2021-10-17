"Говорил игрокам, что нельзя с "Химками" на своей половине ошибки допускать. С победой "Химки". Сильно ли изменил план на матч пропущенный гол в начале? Скованности придал. До 13-й минуты не подходили к штрафной. В перерыве все обсудили. Выпустили игроков, которые один на один сильней. В первом тайме не хватало импровизации и креатива на поле. Ни одного стандарта не прошло. Четыре человека подавали - ничего не получилось", - сказал Талалаев.
Отметим, что "Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе грозненцев 12 очков. "Химки" набрали 11 очков и пребывают на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
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Талалаев - о поражении от "Химок": в первом тайме нам не хватало импровизации и креатива на поле
Наставник "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал поражение команды в игре 11-го тура РПЛ с "Химками" (0:2).
Фото: РИА Новости