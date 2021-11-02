Джикию спросили, влияет ли как-то лимит на легионеров на выступления российских команд на европейской арене. Защитник "Спартака" заявил в ответ, что лимит не является проблемой. По его мнению, проблема заключается в том, что в российские клубы реже стали переходить сильные легионеры.
"Нет, я считаю, что лимит никак не связан с тем, что мы редко выигрываем. Думаю, проблема скорее в том, что уровень футболистов, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал. Это надо признать. Сейчас в клубах редко появляются зарубежные игроки, у которых наши парни могут учиться. И в итоге лига не прогрессирует", - сказал Джикия.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Джикия поучаствовал в 12 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Forbes
Джикия: "Спартак" сейчас действительно находится в одной из самых тяжелых ситуаций
Джикия: уровень легионеров, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал
Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на выступления российских команд в еврокубках.
Фото: "Спартак"