Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал Тула
0 - 0
УфаЗавершен
Крылья Советов
2 - 0
Химки2 тайм
П1 1.02X 15П2 51
Динамо
0 - 0
Краснодар2 тайм
П1 3.75X 2.1П2 3.1
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат
П1 2.32X 3.3П2 3.25

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
3 - 1
РоторЗавершен
Томь
2 - 2
ФакелЗавершен
Нефтехимик
0 - 1
ВолгарьЗавершен
Енисей
2 - 1
Спартак-2Завершен
Акрон
2 - 0
Металлург ЛпЗавершен
Текстильщик
0 - 1
Краснодар-2Завершен
Велес
1 - 0
КубаньЗавершен
Оренбург
2 - 1
БалтикаЗавершен
Алания
2 - 0
Торпедо1 тайм
КАМАЗ
1 - 1
Олимп-Долгопрудный1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
0 - 2
Манчестер СитиЗавершен
П1 1.01X 17П2 67
Брентфорд
18:00
НорвичНе начат
П1 1.65X 4П2 5.4
Челси
18:00
БернлиНе начат
П1 1.28X 5.8П2 12
Кристал Пэлас
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.33X 3.05П2 3.5
Брайтон
20:30
НьюкаслНе начат
П1 1.59X 4.2П2 5.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эспаньол
2 - 0
Гранада2 тайм
Сельта
18:15
БарселонаНе начат
П1 3.75X 3.55П2 2.04
Алавес
20:30
ЛевантеНе начат
П1 2.43X 3.05П2 3.35
Реал Мадрид
23:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.37X 5.4П2 8.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
0 - 0
Торино1 тайм
П1 3.75X 2.5П2 2.5
Ювентус
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.69X 3.95П2 5.2
Кальяри
22:45
АталантаНе начат
П1 5.6X 4.6П2 1.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
0 - 0
Хоффенхайм1 тайм
П1 3.75X 3.5П2 2
Штутгарт
0 - 0
Арминия1 тайм
Бавария
0 - 0
Фрайбург1 тайм
П1 1.18X 7П2 13
Вольфсбург
0 - 0
Аугсбург1 тайм
П1 1.17X 7П2 15
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 1.95X 3.9П2 3.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
19:00
АнжеНе начат
П1 1.66X 3.95П2 5.4
Бордо
23:00
ПСЖНе начат
П1 10X 6.6П2 1.26

Каррера: я всегда готов вернуться в "Спартак"

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что всегда готов вернуться в московский клуб.
Фото: РИА Новости
— Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в "Спартак"! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию, — рассказал Каррера "СЭ".

57-летний Каррера тренировал "Спартак" с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны.

После "Спартака" Каррера тренировал греческий АЕК и итальянский клуб "Бари".

Мозес: Игнатов - отличный парень, у него все в порядке со скиллами

Источник: Ваноли не поехал в "Тоттенхэм" ради "Спартака"


Теги: Спартак Каррера
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Виллаш-Боаш не хочет работать в "Спартаке"
Р. Билялетдинов: сейчас Смолов играет в стиле Ибрагимовича
Боярский: пусть Черчесов идет в "Спартак" — тогда им еще долго придется плестись позади "Зенита" 11
Никитин: сейчас "Уфа" движется в правильном направлении
Стукалов: благодаря своим волевым качествам игроки "Уфы" вытащили ничью с "Арсеналом"
Каррера: я всегда готов вернуться в "Спартак" 4
Защитник Никитин назван лучшим футболистом матча "Арсенал" — "Уфа"
"Уфа" сыграла вничью с "Арсеналом". Уфимцы с 18-й минуты играли в меньшинстве 1
Мозес: Игнатов - отличный парень, у него все в порядке со скиллами 1
Тюкавин, Грулев и Шунин - в основе "Динамо", Кордоба остался в запасе "Краснодара" 1
Сергеев, Ежов и Зиньковский - в составе "Крыльев Советов" на матч против "Химок"
Мостовой - о том, почему не работает в клубах: у меня есть характер, поэтому для многих я очень неудобный человек 10
"Волгарь" в меньшинстве обыграл "Нефтехимик". Капитан команды был удален за подзатыльник партнеру 1
Удаление Фищенко стало самым ранним удалением в РПЛ за две желтые карточки с марта 2021 года
Полузащитник "Уфы" оставил команду в меньшинстве в матче с "Арсеналом". Он получил две желтые карточки за 17 минут
Источник: Ваноли не поехал в "Тоттенхэм" ради "Спартака" 6
Погребняк сказал, что не готов играть в ФНЛ-2, как Павлюченко
Корнеев: думаю, "Зениту" нужно договориться с Дзюбой о новом контракте 2
Федотов: ЦСКА - это серьезный, сильный соперник. Нам надо найти их слабые места 3
"Факел" на последних минутах упустил победу над "Томью" и не смог вырваться в лидеры ФНЛ 4
Хлусевич - в стартовом составе "Арсенала", Агаларов и Кротов - в основе "Уфы" 6
"Локомотив" зимой может продать Смолова или расторгнуть с ним контракт 8
PR-менеджер Соболева рассказала, ходил ли ее клиент в ночные клубы перед матчами этого сезона 4
Источник: "Газпром" может стать титульным спонсором "Рубина" 11
«Динамо» vs «Краснодар», «Спартак» vs «Локо», кубковая репетиция «Сочи» и ЦСКА. Главные интриги 14 тура РПЛ 3
Источник: "Спартак" не сможет перевести Хендрикса во вторую команду из-за пункта в контракте 12
Стало известно, что грозит Смородской за слова про "Спартак" 9
PR-менеджер Болотова — о Дзюбе: раньше он говорил, что каждый мечтает выступать за сборную. Правду мы сейчас видим 27
Осинькин: не хочу, чтобы были ожидания, что "Крылья Советов" – фавориты матча с "Химками" 1
Шиманьски — о сообщениях от фанатов "Спартака": такое никто не захочет читать 6
Все новости
-