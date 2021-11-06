— Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в "Спартак"! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию, — рассказал Каррера "СЭ".
57-летний Каррера тренировал "Спартак" с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны.
После "Спартака" Каррера тренировал греческий АЕК и итальянский клуб "Бари".
Мозес: Игнатов - отличный парень, у него все в порядке со скиллами
Источник: Ваноли не поехал в "Тоттенхэм" ради "Спартака"
Каррера: я всегда готов вернуться в "Спартак"
Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что всегда готов вернуться в московский клуб.
Фото: РИА Новости