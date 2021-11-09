Как сообщает источник, "Галатасарай" уже обратился с запросом в московский клуб. Примечательно, что турецкая команда является соперником "Локомотива" по группе Лиги Европы. После 4-х туров турки с 8-ю очками занимают первое место, а "Локомотив", набравший 2 очка, последнее. В очных встречах "железнодорожники" сначала уступили "Галатасараю", а затем сыграли с ним вничью. Бека-Бека провел обе встречи в стартовом составе.
Бека-Бека перебрался в Россию в августе этого года из французского "Кана" за сумму порядка 6 млн евро. Его нынешняя стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро.
Источник: Ajansspor
Источник: "Галатасарай" заинтересован в приобретении Бека-Бека
Полузащитник "Локомотива" Алексис Бека-Бека заинтересовал турецкий "Галатасарай".
Фото: РПЛ