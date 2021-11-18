Напомним, накануне стало известно, что голландская прокуратура предъявила Промесу обвинение по делу о попытке убийства.
Кафельников затруднился сказать, насколько серьезной для "Спартака" может стать потеря Промеса. При этом он отметил, что команда нуждается в существенном обновлении состава.
"Затрудняюсь ответить, многое ли потеряет "Спартак", если это подтвердится и контракт расторгнут. То, во что сейчас играет команда, говорит о том, что нужна полная реструктуризация состава команды", - сказал Кафельников.
Отметим, что в Нидерландах в отношении Промеса ведется расследование после инцидента, произошедшего летом 2020 года. Сообщалось, что тогда Квинси напал с ножом на своего двоюродного брата.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Промесу грозит тюремное заключение по делу о покушении на убийство
Кафельников прокомментировал информацию о предъявлении обвинения Промесу
Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался об информации насчет предъявления полузащитнику "красно-белых" Квинси Промесу обвинения по уголовному делу.
Фото: РПЛ