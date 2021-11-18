По словам Олича, Березуцкий в основном молчал на тренировках ЦСКА и вел себя отстраненно. При этом руководство "армейцев", вероятно, с самого начала собиралось назначить главным тренером Алексея Березуцкого или его брата Василия, считает Олич.
"Он почти всегда молчал на тренировках. Я пытался привлекать его к работе со стандартами, тренировкам защитников. Хотел, чтобы мы были как одна команда, но он держался отстраненно. Честно скажу: думаю, что руководство изначально хотело поставить тренером кого-то из братьев, поэтому они были против меня", - сказал Олич.
Напомним, что Олич возглавил ЦСКА по ходу минувшего сезона. Летом текущего года он покинул клуб. В должности наставника "армейцев" хорватского специалиста сменил Алексей Березуцкий.
Источник: Чемпионат
Олич раскритиковал Василия Березуцкого за уход из тренерского штаба ЦСКА
Олич: думаю, что руководство ЦСКА изначально хотело поставить тренером кого-то из братьев Березуцких
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, каким было его сотрудничество с нынешним наставником команды Алексеем Березуцким, когда тот входил в его тренерский штаб.
Фото: "Чемпионат"