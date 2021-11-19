"Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Напомним, сегодня Григорий Иванов заявил, что "Урал" готов арендовать зимой Дзюбу и помочь ему поехать на ЧМ-2022 в Катаре.
В матче 15-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода" (5:1) Дзюба оформил хет-трик, став рекордсменом РПЛ за всю историю по этому показателю. Кроме того, Дзюба вырвался на вторую строчку в гонке бомбардиров, уступая один мяч Гамиду Агаларову из "Уфы".
Контракт 31-летнего форварда с "Зенитом" истекает летом 2022 года.
Дзюба - о словах Иванова про аренду в "Урал": это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел
Форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил на предложения президента "Урала" Григория Иванова на правах аренды присоединиться к екатеринбургскому клубу зимой.
Фото: ФК "Зенит"