Напомним, что "Зенит" разгромил "Спартак" на своем поле в матче 12-го тура РПЛ. Кутепов провел эту встречу на скамейке запасных.
Комментируя поражение от "Зенита", Илья отметил, что ему непросто переживать проигрыши "Спартака", когда он находится в запасе команды.
"Из запаса переживать поражения тяжелее, чем на поле? Конечно, сто процентов. На скамейке ужасно сидеть. Переживаешь в два раза больше, чем игроки на поле, потому что ты бессилен и ничего не можешь сделать. <...> С "Зенитом" у меня нет объяснения тому, что произошло. Но это уже история - прожили и не оборачиваемся", - сказал Кутепов.
Отметим, что по итогам 16 туров текущего розыгрыша РПЛ "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
Кутепов в нынешнем чемпионате провел три матча и не отметился результативными действиями.
Источник: Sport24
Кутепов - о разгромном поражении от "Зенита": не могу объяснить, что произошло в этом матче
Фото: "Спартак"