— Дуглас очень счастлив в "Зените". Он только недавно продлил контракт, и мы не думаем о возвращении в Бразилию.
Может ли он уйти этой зимой? Нет, мы не рассматриваем такой вариант, — рассказал Дантас в интервью Sport24.
27-летний Дуглас Сантос играет за "Зенит" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец в 20 матчах во всех турнирах отдал две голевые передачи. Контракт защитника истекает в 2026 году, Transfermarkt оценивает Сантоса в 16 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что в услугах защитника "Зенита" заинтересован "Фламенго".
Источник: "Фламенго" интересуется защитником "Зенита" Дугласом Сантосом
Агент Сантоса: Дуглас очень счастлив в "Зените". Мы не думаем о возвращении в Бразилию
Агент Роберто Дантас, представляющий интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, опроверг возможный уход бразильца.
Фото: Global Look Press