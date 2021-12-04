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Президент "Урала": почему мы должны уволить Шалимова? У нас доверие к нему было, есть и будет

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера команды Игоря Шалимова.
Фото: ФК "Краснодар"
— Это полный бред. У нас доверие к нему было, есть и будет. Он отработал всего лишь три месяца, почему мы должны его увольнять, — рассказал Иванов в интервью "СЭ".

52-летний Шалимов стал главным тренером "Урала" 10 августа. Под руководством специалиста команда в 17-м туре РПЛ в гостях обыграла московский "Локомотив" (1:0). Сейчас екатеринбургский клуб с 16 очками занимает в турнирной таблице 12-е место.

В следующем туре "Урал" сыграет против "Ростова" в гостях.

"Мы не просто рады, мы счастливы". Шалимов - о победе над "Локомотивом"


Теги: Урал Иванов Шалимов
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