— Это полный бред. У нас доверие к нему было, есть и будет. Он отработал всего лишь три месяца, почему мы должны его увольнять, — рассказал Иванов в интервью "СЭ".
52-летний Шалимов стал главным тренером "Урала" 10 августа. Под руководством специалиста команда в 17-м туре РПЛ в гостях обыграла московский "Локомотив" (1:0). Сейчас екатеринбургский клуб с 16 очками занимает в турнирной таблице 12-е место.
В следующем туре "Урал" сыграет против "Ростова" в гостях.
"Мы не просто рады, мы счастливы". Шалимов - о победе над "Локомотивом"
Президент "Урала": почему мы должны уволить Шалимова? У нас доверие к нему было, есть и будет
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера команды Игоря Шалимова.
Фото: ФК "Краснодар"