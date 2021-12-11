"Полицейские просто смотрели, сказали, что им нельзя по инструкции". Очевидец — о смерти болельщика "Крыльев Советов"

Болельщик самарских "Крыльев Советов" Илья рассказал подробности смерти одного из фанатов команды на матче с "Рубином" в 18-м туре РПЛ.

Фото: Metaratings





В итоге мы его стали поднимать, но не смогли, надорвали спины, слишком он тяжёлый был, а полицейские просто смотрели, — рассказал болельщик в интервью



Одному из фанатов самарской команды стало плохо на матче 18-го тура чемпионата России с "Рубином". Врачи некоторое время боролись за жизнь болельщика, но спасти его не смогли. Причиной смерти называют внезапную остановку сердца.



В Российской Премьер-лиге и "Крыльях Советов" выразили соболезнования семье умершего.



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— Человек с дефибриллятором сказал, что аппарат на морозе слабо действует, попросил отнести его в тепло. А нас мужчин осталось трое, мы попросили полицейских помочь. Они хуже всех себя повели: сказали, что они из Тольятти и им по инструкции нельзя.В итоге мы его стали поднимать, но не смогли, надорвали спины, слишком он тяжёлый был, а полицейские просто смотрели, — рассказал болельщик в интервью Metaratings Одному из фанатов самарской команды стало плохо на матче 18-го тура чемпионата России с "Рубином". Врачи некоторое время боролись за жизнь болельщика, но спасти его не смогли. Причиной смерти называют внезапную остановку сердца.В Российской Премьер-лиге и "Крыльях Советов" выразили соболезнования семье умершего.