Ранее появилась информация, что за защитником "сине-бело-голубых" следит бразильский "Фламенго".
"Понятия не имею, откуда пошли разговоры, что я зимой могу покинуть "Зенит". Я только что продлил контракт с клубом, счастлив в "Зените", моя семья прекрасно чувствует себя в Петербурге, так что нет ни малейшего повода говорить об этом", - сказал Дуглас Сантос.
Защитник Дуглас Сантос перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Гамбурга". В текущем сезоне бразилец провел 22 матча во всех турнирах, в которых отдал 3 голевые передачи. В общей сложности защитник сыграл за петербургский клуб в 94 матчах, забил 3 гола и стал автором 17 результативных передач. Контракт Сантоса с "Зенитом" рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Bobsoccer
Источник: "Фламенго" интересуется защитником "Зенита" Дугласом Сантосом
Дуглас Сантос отреагировал на слухи о том, что зимой он может покинуть "Зенит"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал слухи о том, что он может покинуть петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"