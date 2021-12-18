"Возвращение Промеса в "Спартак" - это его попытка еще раз перезагрузить карьеру, и для этого он выбрал команду, в которой был по-футбольному счастлив. Он ехал сюда с огромной надеждой увидеть тот же "Спартак", из которого уезжал.
А кого здесь нашел из чемпионского состава? Только Джикию и Зобнина. А во всем остальном это абсолютно новая команда, которая по уровню мастерства однозначно уступает чемпионскому "Спартаку" — 2017", - цитирует Титова "КП Спорт".
Квинси Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год, когда перебрался в "Севилью". После этого голландец транзитом через "Аякс" вернулся в "Спартак" в начале этого года.
В текущем сезоне на счету Промеса 19 матчей за клуб, в которых он забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу. Его трансферная стоимость сейчас оценивается порталом Transfermarkt в 14 млн евро.
Всего на его счету 165 матчей за красно-белых, 75 забитых мячей и 37 голевых передач.
Титов: Промес ехал сюда с надеждой увидеть тот же "Спартак", из которого уезжал. А здесь абсолютно новая команда
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов оценил нынешнее состояние полузащитника красно-белых Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"