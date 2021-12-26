Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает летом следующего года.
Как сообщает источник, главный тренер питерцев Сергей Семак не хочет, чтобы клуб продлевал соглашение с форвардом. Также в контракте 33-летнего нападающего есть пункт об автоматической пролонгации, если Дзюба проведет на поле более 70 процентов игрового времени. На данный момент это условие не соблюдается.
Напомним, в последние дни появилась информация, что Дзюбу хотел бы подписать "Рубин". При этом казанцы не готовы платить за трансфер более 2.5-3 млн евро и планируют максимально снизить цену при переговорах.
В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба провел 17 игр, отличившись 10-ю голами и 5-ю ассистами. Прямо сейчас он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы". В августе следующего года Дзюбе исполняется 34.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Семак против продления контракта Дзюбы с "Зенитом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не поддерживает идею продления контракта форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"