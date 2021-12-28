Федотов объяснил, почему назвал Кассьерру лучшим футболистом года в РПЛ

Наставник "Сочи" Владимир Федотов рассказал, почему при определении лучшего игрока РПЛ в 2021 году поставил на первое место форварда своей команды Матео Кассьерру.

Фото: Sport24





"Помимо собственно умения забивать, Матео прекрасно чувствует нашу игру без мяча. Он отлично понимает, как будут развиваться атакующие действия. Выделю его качества при участии в прессинге и при переходах в быструю атаку. Он командный игрок, это важно. И, наоборот, вся команда помогает Матео раскрыть его потенциал. Голосуя за Кассьерру, я как бы объединил его и действия всего коллектива", - сказал Федотов.



Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Кассьерра принял участие в 11 матчах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.



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Федотов сравнил игру Заболотного и Кассьерры за "Сочи" Федотов заявил, что, голосуя за Кассьерру, он выделил не только его, но и действия всего коллектива, поспособствовавшего раскрытию потенциала этого игрока. Также тренер "Сочи" назвал сильные качества, которые отличают Кассьерру."Помимо собственно умения забивать, Матео прекрасно чувствует нашу игру без мяча. Он отлично понимает, как будут развиваться атакующие действия. Выделю его качества при участии в прессинге и при переходах в быструю атаку. Он командный игрок, это важно. И, наоборот, вся команда помогает Матео раскрыть его потенциал. Голосуя за Кассьерру, я как бы объединил его и действия всего коллектива", - сказал Федотов.Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Кассьерра принял участие в 11 матчах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.Источник: Sport24