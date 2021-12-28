— Я прививался три раза. Спутником V. Почему им? Больше верю русским докторам, чем остальным, — рассказал Божович в интервью Sport24.
53-летний Божович возглавил тульский "Арсенал" в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне "Арсенал" с 19 очками в 18 турах Российской Премьер-лиги занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
В первом туре после зимней паузы тульская команда встретится с "Сочи" в гостях. Игра состоится 26 февраля.
Источник: "Арсенал" выкупит Степанова, который играет в клубе на правах аренды из "Рубина"
Божович: я трижды привился "Спутником". Больше верю русским докторам, чем остальным
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о доверии к российским врачам.
Фото: Тульская пресса