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Источник: братья Тилли хотят вернуться в РПЛ

Люксембургские полузащитники Оливье и Себастьян Тилли хотят снова оказаться в чемпионате Россси.
Фото: Getty images
По данным источника, у футболистов нет конкретных предложений из РПЛ, но их представитель работает в этом направлении.

"Да, братья хотели бы снова оказаться в РПЛ, это правда. Но пока у нас нет на руках никаких конкретных предложений", - сказал представитель игроков Ахмед Нума.

Центральный полузащитник Оливье Тилль с 2018 по 2020 год выступал за "Уфу". В башкирском клубе 25-летний футболист провел 56 матчей, в которых забил 1 гол. Сейчас Оливье защищает цвета полтавской "Ворсклы".

Атакующий полузащитник Себастьян Тилль сыграл в 8 матчах за "Тамбов", отметившись в них 1 результативной передачей. С января 2021 года 28-летний игрок выступает за "Шериф". В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Молдавии (6 забитых мячей и 8 голевых передач), также на его счету 6 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, в которых он забил 2 гола.

Источник: Metaratings


Теги: Тилль
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