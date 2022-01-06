Булыкин отметил, что у Кухты будет время, чтобы в рамках зимних сборов "Локомотива" адаптироваться к игре партнеров по команде и понять требования главного тренера.
"Сейчас у Кухты будет предсезонная подготовка. Есть еще время адаптироваться к команде, к новым требованиям тренера. У Кухты совершенно другой менталитет, и ему нужно больше времени на адаптацию, чем, допустим, африканскому футболисту. Сможет ли он заменить Смолова или Зе Луиша? Для начала ему надо дать сыграть в десяти матчах, а потом посмотрим", - заявил Булыкин.
Напомним, ранее стало известно, что Кухта близок к трансферу в "Локомотив". Агент игрока заявил, что вскоре о переходе могут объявить официально. По данным СМИ, сумма трансфера 24-летнего чешского форварда составит пять миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
Агент Кухты рассказал, когда "Локомотив" может объявить о трансфере игрока
Булыкин высказался о возможном трансфере Кухты в "Локомотив"
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном трансфере форварда "Славии" Яна Кухты в московский клуб.
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